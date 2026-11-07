Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова вышла в финал индивидуальных соревнований по прыжкам на батуте на 39-м чемпионате мира в китайском Нанкине, опередив олимпийскую чемпионку Парижа-2024 Бриони Пейдж.

Как сообщает İdman.Biz, в полуфинале 7 ноября Махсудова набрала 56,140 балла и заняла шестое место. Британка Пейдж с результатом 55,190 балла расположилась на 12-й строчке, уступив азербайджанке шесть позиций.

В мужских индивидуальных соревнованиях Максуд Махсудов набрал 37,850 балла и завершил полуфинал на 20-м месте.

Ранее Сельджан и Максуд Махсудовы также пробились в финал смешанных синхронных прыжков. Таким образом, Сельджан поборется за медали сразу в двух дисциплинах.

Чемпионат мира стартовал 4 ноября и завершится 8 ноября.