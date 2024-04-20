Азербайджанская спортсменка Зохра Агамирова вышла в финал Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, гимнастка завоевала право участвовать в решающем этапе программы упражнений с лентами. Во второй день соревнований она набрала в общей сложности 125,850 баллов и записала свое имя в первую «восьмерку». Другая наша гимнастка Камилла Сеидзаде заняла в общей классификации 23-е место (118,450 баллов).

Следует напомнить, что накануне Зохра Агамирова вышла в финал упражнений с обручем.

Соревнования в столице Азербайджана завершатся 21 апреля.