«Ювентус» лидирует в турнирной таблице Лиги Европы после двух туров общего этапа сезона-2026/27 с шестью очками и разницей мячей 7-1. Об этом сообщается на сайте «Спорт-Экспресс».

В четверг, 15 октября, итальянский клуб на выезде в Виго обыграл испанскую «Сельту» со счетом 2:1. Уго Альварес открыл счет на 18-й минуте, Ник Вольтемаде сравнял на 58-й, а Рандаль Коло-Муани принес победу голом на 90+2-й минуте.

После двух туров десять команд набрали по шесть очков, но «Ювентус» лидирует благодаря лучшей разнице мячей и наибольшему количеству забитых голов — семь. Среди других команд с максимальным количеством очков — «Байер», «Бенфика», «Бешикташ», «Борнмут», «Омония», «Ференварош», «Лион», «Сандерленд» и «Олимпиакос».

«Сельта» после двух поражений занимает 29-е место без набранных очков. На последних строчках турнирной таблицы также расположились «Целе» и «Лех», проигравшие оба матча с разницей мячей 0-5 и 0-7 соответственно.

В следующем туре, 22 октября, «Ювентус» примет французский «Ренн», а «Сельта» сыграет в гостях с шотландским «Селтиком».