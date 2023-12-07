Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», стал лучшим футболистом чемпионата Испании 2010-х по версии издания FourFourTwo. В топ-3 рейтинга также попали экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду и бывший хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста.

Десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Барселона»);

2. Криштиану Роналду («Реал»);

3. Андрес Иньеста («Барселона»);

4. Хави («Барселона»);

5. Карим Бензема («Реал»);

6. Серхио Бускетс («Барселона»);

7. Лука Модрич («Реал»);

8. Луис Суарес («Барселона»);

9. Тони Кроос («Реал»);

10. Неймар («Барселона»).

Напомним, 36-летний Лионель Месси – воспитанник каталонской «Барселоны». В системе команды из Каталонии он пребывал с 2000 по 2021 год. В чемпионате Испании аргентинский футболист в общей сложности принял участие в 520 матчах. Ему удалось записать в собственный актив 474 забитых мяча и 216 результативных передач. (championat.com)