«Ювентус» на официальном сайте объявил о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды. Контракт с итальянским специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Мы рады приветствовать в семье «бьянконери» тренера с таким уровнем знаний и опыта. Добро пожаловать в «Ювентус» и удачи вам, тренер!» — написано в заявлении на сайте туринского клуба.

После девяти туров Серии А «Ювентус» набрал 15 очков и занимает седьмое место.

На этом посту Спаллетти сменил хорвата Игора Тудора, который был уволен 27 октября.

Спаллетти 66 лет, его последним местом работы была сборная Италии. Он работал в национальной команде с 2023 по 2025 год. С 2009 по 2014 год итальянец возглавлял «Зенит», с которым дважды стал чемпионом России и по разу завоевал кубок и суперкубок страны.