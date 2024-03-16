Предприниматель Илон Маск согласился с тем, что США по глупости истощили все свои запасы оружия из-за конфликта на Украине, который можно было легко избежать.

Макс согласился с комментарием миллиардера Дэвида Сакса в X.

«Неоконсерваторы действуют так, будто американская мощь безгранична. Они отказываются признавать компромиссы и расставлять приоритеты. В результате Америка по глупости истощила свои запасы в ходе прокси-войны на Украине, которую легко можно было избежать», — написал в пятницу Сакс на своей странице в X.