Набрал попкорна и наблюдаю за тем, как протекает в Армении фестиваль невиданной глупости. Благо новостные сайты с поразительной частотой стреляют сообщениями о том, как соревнуются граждане соседней страны в коллективном справлении малой нужды против ветра. С предсказуемым, замечу, результатом. Собственно, промежуточный результат уже есть.

На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 25 апреля 2024 года было установлено 20 пограничных столбов. Работа экспертных групп двух государств продолжается. Об этом говорится в сообщении службы заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

Дальше будет больше. Быстрее, выше, сильнее — почти как девиз Олимпийских игр. В которых главное не победа, а участие. Вот ровно таким же кредо, судя по всему, руководствуются все те, кто уже удостоился от спикера парламента Армении Алена Симоняна звания «лузеров». А ведь он прав. Перед нами разворачивается ровно такой же спектакль, какой мы уже видели ранее.

Вспомните ситуацию, сложившуюся по итогам 44-дневной войны и подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления. Как же много тогда было армян, которые гордо заявляли на камеру, что никогда не покинут Кельбаджарский и Лачинский районы нашей страны. Какие только «доводы» они не приводили. Один из таких «героев» сетовал даже на то, что «азербайджанцы придут, чтобы заглядывать в трусики его жены». И что в итоге? По прошествии нескольких месяцев этот персонаж обнаружился в Ереване. Не знаю, проявляют ли там интерес к нижнему белью его супруги, но это был один из самых забавных доказательств того, что языком мести — не мешки ворочать.

Позже таких примеров было еще очень много. Вспомните, например, как армяне, незаконно проживавшие на территории Карабахского экономического региона Азербайджана, убеждали себя и весь мир в том, что никуда оттуда не уедут. Они даже на митинг в Ханкенди собрались. Причем, в самый разгар шоу под названием «голод в Карабахе». Кто устроил это шоу? Карабахская хунта, лидеры которой ныне коротают время в бакинском СИЗО, в ожидании справедливого суда над собой.

Там же, кстати, пребывает и олигарх Рубен Варданян, который кратковременно поиграл в «голодовку». Которая закончилась также анекдотично, как и началась. Вон, родные Варданяна уверяют, что им удалось уговорить Рубена Карленовича больше не голодать. Он, скрепя сердце и явно думая об Армении, согласился. Какой, однако, артист в нем погибает! Причем, комедийного жанра. Впрочем, дефицита такого рода «артистов» в Армении никогда не было.

Они сейчас бегают малыми группами по Тавушскому району и иным населенным пунктам Армении, что-то там захватывая и перекрывая. Жители Киранца (Хейримли) останавливают машины, проверяют их. Ищут тех, кто готовится осуществить работы по разминированию. Не дают, понимаешь ли, произнести специалистам: «Мин нет!». Как-то комфортнее протестующим жить, когда кругом все заминировано. Про поговорку о печальной участи того, кто роет колодец другим, они предпочитают не вспоминать.

Еще одна смешная новость — граждане Армении перекрыли дорогу Ереван-Тбилиси — в селе Ваагнадзор Лорийской области. Причем тут эта дорога? Там не планируется никаких демаркационных работ, там не будут установлены пограничные столбы. Но поди и объясни простую истину тем, кто настолько вошел в раж, что готов даже уборные Еревана захватывать в знак протеста. Утрирую? Время покажет. На данный момент видно, что нет предела «оригинальности»с армянской стороны.

Сомневающимся в этом предлагаю оценить новость о том, что плакаты с надписью «Встаньте, пока не сдал!» появились на въезде в Ереван, во всех административных районах столицы. Именно того, кто что-то собирается «сдать» на плакатах нет. Как и его изображения. Без такого рода подробностей эти плакаты напоминают рекламу квартир и домов на отпускной период. Осталось только номера телефонов риэлторов указать и все будет в полном ажуре.

В любом случае, при чем тут Ереван? И как вообще можно противостоять «сдаче» чего-то простым вставанием в столице Армении. Плюс, не указано, с чего нужно встать. С кровати, с кресла, с унитаза в конце концов! Просто встать и все? Не прыгать в длину, высоту, ширину? Точно поможет предотвратить установку столбов на границе между Азербайджаном и Арменией?!

Если да, как считают организаторы фестиваля невиданной глупости, то следовало бы нечто подобное провести и в Марселе, где проживает немало армян. И в Глендейле. Можно было бы попросить примкнуть к акции Ким Кардашьян. Она, как было видно из известного видео с ее участием, является большой мастерицей поднимать то, что не вставало. Просто тогда она делала это ради получения удовольствия. А теперь ей впору потрудиться во имя Армении! Тоже, думаете, не поможет? Процесс возврата четырех сел Азербайджану будет успешно завершен? Да, так оно и будет.

Есть уже множество примеров того, как каждый новый фестиваль невиданной глупости завершается тем, что его участники разбредаются в ожидании нового повода для напоминания о себе. А Азербайджан снова добивается всех поставленных целей. Слыша, при этом, от представителей официального Еревана, что они и сами всегда, оказывается, ровно к тому же стремились. Просто стеснялись раньше об этом вслух говорить.