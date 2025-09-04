Эксперты высокой моды называли Армани воплощением итальянского стиля и элегантности. Один из последних интервьюеров Армани, Александр Фьюри, писал для Financial Times: «Он одел женщин в костюмы, столь же радикальные, как у Шанель, создав сильную, уверенную одежду, которая стала движущей силой социальной революции работающих женщин 1980-х.

В то же время он «сделал мужскую моду более расслабленной, деконструировав традиционный крой, что повлияло почти на каждый костюм, который сегодня шьют в мире».

Дизайнера считали пионером во многих отношениях: именно он возвел моду на красных дорожках в ту форму, которую мы видим сегодня. Он также стал первым, кто запретил выходить на подиум чрезмерно худым моделям после смерти модели Аны Каролины Рестон в 2006 году от анорексии.

Армани также был талантливым бизнесменом, в отличие от, например, Джанни Версаче, который искрил идеями, был одержим работой и модой, но мало что знал о рынке и бизнес-тенденциях.

Армани, напротив, все время расширял свою бизнес-империю. Основав свой модный дом, он стал искать новые сферы деятельности — в музыке, в спорте и даже в области отелей класса люкс.

Совокупно все его проекты приносили ему около 3,5 млрд фунтов стерлингов в год. Армани считается одним из самых состоятельных людей Италии и мира.

Армани родился в небогатой семье в Пьяченце, небольшом городке к югу от Милана. В юности он увлекался театром и анатомией. Его брат Серджио часто устраивал дома импровизированные представления, а Армани шил для кукол одежду. Несмотря на ранние проявления таланта, он решил стать доктором. Но на третьем курсе бросил учёбу: от вида крови его тошнило.

«Я собирался стать врачом, но на самом деле это не было моим призванием. Наверное, я бы стал режиссёром, если бы не стал модельером», – рассказывал кутюрье в интервью