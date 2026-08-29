Вооруженные силы Ирана готовы предпринимать неожиданные действия против своих врагов, заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Сейед Маджид Ибн аль-Реза.

«Сейчас не стоит говорить о сюрпризах, но знания иранцев, иранская молодежь и достижения оборонной промышленности (…) преподнесут нам приятные сюрпризы. (…) Все, и особенно враги, должны знать, что в свое время они узнают о сюрпризах, которые готовит Иран», — цитирует его заявление агентство Tasnim.

Tasnim также приводит другое заявление исполняющего обязанности министра обороны Ирана, в котором говорится, что своими действиями на поле боя Иран изменил региональный баланс сил и продемонстрировал, что эпоха переброски войск через океаны и угроз осталась в прошлом.

«Нелепые заявления СМИ не меняют ситуацию на поле боя и не влияют на победителя», — отметил он.

Аль-Реза призвал противников «изучить многовековую историю Ирана», чтобы понять, что с иранским народом нужно говорить «на языке уважения».