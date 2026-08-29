Тайвань начал укреплять оборону архипелага Пэнху, готовясь к возможному первому удару со стороны Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, архипелаг, состоящий из 90 островов, может стать одной из первых целей КНР в случае атаки. Эксперты по безопасности считают, что удержание Пэнху позволит тайваньским военным оказать сопротивление китайскому флоту, нанеся удары ракетами.

«Если Пэнху будет захвачен, весь Тайваньский пролив фактически перейдет в руки Китая», — говорится в материале.

Одновременно власти готовят острова к затяжному кризису, сообщает Reuters. В июле на Пэнху создали первое подразделение беспилотников, а жителей обучают действиям в условиях гражданской обороны. Отмечается, что в крупнейшем городе архипелага Магуне проводят учения на случай блокады и боестолкновений, формируются запасы продовольствия и медикаментов.