Количество погибших в результате наводнения в Непале продолжает расти, сообщают местные СМИ.

По данным полиции Непала, опубликованным в субботу утром, число погибших в результате катастрофического наводнения возросло до 616 человек, ранее сообщалось о 538 погибших. Отмечается, что 2 тыс. 301 человек были спасены и проходят лечение.

Около 2,5 тыс. человек до сих пор числятся пропавшими без вести как на непальской, так и на китайской стороне границы.

По данным Nepal Tourism Board на вечер 28 августа, число спасенных иностранных туристов составляет 121. Из них двое граждан России.

Всего в списке фигурируют 743 путешественника из 36 стран. Местонахождение 622 человек пока не установлено.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Сицзана (Тибета — ИФ), семь человек признаны погибшими, ещё 554 числятся пропавшими без вести, передает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются во всех пострадавших районах. Силы безопасности Непала задействовали 4 тыс. 811 сотрудников полиции для ликвидации последствий стихийного бедствия в пострадавших районах, при этом 27 сотрудников полиции до сих пор не вышли на связь.