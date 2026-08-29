Государственный департамент США 28 августа предупредил американских граждан, находящихся в Украине, о возможных рисках, связанных с нестабильностью и общественными беспорядками. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Общественные беспорядки: время от времени в городах по всей Украине происходят масштабные протесты», — говорится в публикации.

Ведомство порекомендовало избегать больших скоплений людей и протестов. Госдеп также призвал внимательно относиться к окружающей обстановке и обращать внимание на новости СМИ.