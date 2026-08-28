Пропавшими из-за наводнения в Непале числятся 320 граждан Индии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

«Что касается числа людей, с которыми не удается установить связь или которые числятся пропавшими без вести, то на данный момент эта цифра составляет 320 человек», — сказал он, подчеркнув, что ситуация постоянно меняется, поэтому эти данные могут быть откорректированы.

«Также нет связи примерно со 100 лицами индийского происхождения — это люди, которые могли отправиться в паломничество к горе Кайлас и озеру Манасаровар, но имеют гражданство других стран», — добавил представитель МИД.

Как напомнил Джайсвал, ранее поступила информация о спасении 21 гражданина Индии и еще 63 индийцев, работавших на гидроэнергетическом проекте «Тришули-1». «Помимо этих групп, нам стало известно, что 96 граждан Индии, оказавшихся заблокированными на китайской стороне, благополучно пересекли границу с Непалом по суше, сейчас принимаются меры по их дальнейшей эвакуации», — указал он.