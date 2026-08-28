Все независимые страны должны отказаться от участия в экономической войне США против Ирана и не признавать никаких антииранских санкций. Такой призыв опубликовало министерство иностранных дел исламской республики.

«Экономические санкции США против Ирана, независимо от их названия и формы, являются абсолютно незаконными и необоснованными мерами, нарушающими Устав ООН, международное гуманитарное право и права человека. Исходя из этого, все страны обязаны воздерживаться от соблюдения и исполнения таких санкций. Кроме того, все государства обязаны не признавать и не поддерживать ситуации или последствия, вытекающие из этих незаконных действий», — указывается в заявлении.

В МИД Ирана считают, что участие других стран в экономической войне на стороне США будет равнозначно «незаконному навязыванию воли одного государства другим независимым странам», что является еще одним грубым нарушением Устава ООН.