Сочетание продолжительной засухи, экстремальной жары, роста численности короедов и распространения болезней среди деревьев приводит к беспрецедентному усыханию лесов в Европе. Об этом говорится в заявлении Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН).

«Сочетание продолжительной засухи, экстремальной жары, риска лесных пожаров, роста численности короедов и распространения болезней среди лесных деревьев приводит к беспрецедентному усыханию лесов в регионе», — говорится в тексте.

Отмечается, что в Западной и Центральной Европе наблюдаются масштабное опадение листвы и повреждение лесного полога на фоне значительного дефицита осадков, который в отдельных районах оказался наиболее продолжительным и устойчивым за более чем шесть десятилетий. Согласно данным комиссии, насекомые, болезни и погодные явления ежегодно приводят к повреждению до 73 млн га лесов в регионе.

В ЕЭК ООН подчеркнули, что городские деревья в регионе также страдают от сильной жары и нехватки воды, что создает угрозу для защиты городов от последствий изменения климата, качества воздуха и благополучия населения.

Во второй половине июня Европа столкнулась с экстремально жаркой погодой. Столбик термометра в странах Западной Европы поднимался выше 40 градусов. 9 июля европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus подтвердила, что прошедший июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений со средней температурой воздуха у поверхности земли в 20,74 градуса. По данным газеты Financial Times, затраты стран Евросоюза на борьбу с лесными пожарами, охватившими Францию, Испанию и другие части Европы, в нынешнем году уже значительно превысили 3 млрд евро.