Прокуратура Греции обвинила восьмерых граждан Казахстана в поджоге леса на острове Гидра. Об этом сообщает Ekathimerini.

Как утверждает следствие, восемь взрослых казахстанцев и двое несовершеннолетних стали виновниками пожара 22 июня. Граждане Казахстана запускали пиротехнику с яхты «Персефони-1», что стало причиной возгорания в сосновом лесу. В качестве улик правоохранители указали на найденные в бухте остатки фейерверков.

«Одновременно прокуратура Пирея начала предварительное расследование в отношении действий портовых властей», — подчеркнули в ведомстве. Особое внимание следствия вызвал отъезд казахстанцев из Греции после инцидента.