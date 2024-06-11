Полиция в субботу задержала испаноговорящего мужчину из Южной Америки, который провел в Чехии всего пять дней, сообщает «Би-би-си». Ранним утром в четверг он облил бензином несколько автобусов в пражском автопарке и пытался их поджечь. Нанесенный ущерб оказался небольшим, но Фиала в своем заявлении связал этот случай с недавними пожарами в магазине Ikea в Вильнюсе и крупнейшем торговом центре Польши в Варшаве:

Поджог автобусного парка в Праге стал еще одним свидетельством «гибридной» диверсионной кампании, которую Россия ведет на территории европейских стран, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Западные спецслужбы считают, что разрозненные, но становящиеся все более многочисленными акции вредительства являются частью системной попытки Москвы дестабилизировать ситуацию в поддерживающих Украину странах.

Проведение диверсий чужими руками – характерная черта в работе российской разведки. В марте завербованные ею пять человек, включая 20-летнего британца Дилана Эрла, попытались поджечь украинский склад в Лондоне. В прошлом году в Великобритании была раскрыта работавшая на Россию болгарская шпионская группа, следившая за местными военными объектами. В Германии этой весной арестовали двух мужчин с немецким и российским гражданством. Они следили за военными заводами, путями доставки вооружений и базой США, где готовят украинских танкистов, а также планировали диверсии на военных и промышленных объектах. В 2023-2024 гг. несколько групп шпионов и потенциальных диверсантов было арестовано в Польше, среди них – завербованные украинцы и беларусы, пытавшиеся по-быстрому заработать денег на выполнении вроде бы не сложных заданий.

«Для России это нормальное поведение… Они наняли 10 человек для нападения [в феврале] на машины министра внутренних дел и журналиста, – рассказывал недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур. – Нужно понимать, что Россия действует все более и более агрессивно по отношению к странам Европы и НАТО». По информации эстонской прокуратуры, арестовано шесть человек, разбивших стекла автомобилей министра и журналиста, среди них россияне и имеющие российско-эстонское гражданство. (moscowtimes.ru)