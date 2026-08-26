Новость о намерении приобрести грузинский Terabank армянской финансовой группой Arins Group на первый взгляд выглядит обычной трансграничной коммерческой сделкой. Однако в контексте нынешней геополитической конфигурации Южного Кавказа ее значение выходит далеко за рамки банковского бизнеса. В Грузии появляется новый крупный финансовый игрок, конечным бенефициаром которого является армянский предприниматель Карен Сафарян, имеющий документально подтвержденную историю поддержки бывшего сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана. А сама сделка происходит в стране, экономическая и инфраструктурная связь которой с Азербайджаном имеет стратегическое значение.

25 августа Terabank объявил о соглашении с зарегистрированной в Люксембурге AGE S.A. о приобретении акций банка. Сделка еще не завершена: для ее закрытия необходимо разрешение Национального банка Грузии. При этом AGE S.A. входит в финансовую экосистему Arins Group, связанную с Кареном Сафаряном, куда также входит Ardshinbank — один из крупнейших банков Армении. По данным самого Ardshinbank, Сафарян является председателем его совета директоров с момента основания банка в 2003 году. Таким образом, речь идет не о небольшом армянском инвесторе, а о крупной финансовой группе, начинающей формировать региональное присутствие.

Для Азербайджана принципиально важен не сам факт рождения Сафаряна в Баку, а его последующая деятельность. 8 мая 2017 года Бако Саакян, ныне отбывающий в Азербайджане наказание по обвинениям в совершении военных преступлений, вручил Сафаряну «медаль президента Арцаха». Официальное сообщение Ardshinbank прямо указывало, что награда была вручена Сафаряну «за заслуги перед Республикой Арцах». Церемония проходила в контексте мероприятий, посвященных годовщине захвата Шуши и создания вооруженных формирований непризнанной структуры. Еще более показательно, что после вручения награды Сафарян выступил с ответной речью и заявил о намерении продолжать поддержку и сотрудничество.

Однако значение этого эпизода становится еще более существенным, если посмотреть не только на личные заявления Сафаряна, но и на историю самого Ardshinbank. Банк имел не просто коммерческое присутствие на ранее оккупированных территориях Азербайджана. По данным исследовательского отчета Who Profits (https://www.whoelseprofits.org/documents/WhoElseProfits-e-version.pdf), Ardshinbank содержал там сеть отделений, обслуживал денежные переводы, кредитовал местных резидентов и был связан с энергетической компанией Artsakh HEK. При этом финансовая отчетность самого банка свидетельствует о более глубоком характере этих отношений: Ardshinbank имел облигации «Республики Арцах» и кредиты, выданные ее резидентам. После прекращения существования этой структуры в 2023 году соответствующие требования были преобразованы в долгосрочные облигации Министерства финансов Армении. Таким образом, речь шла не только об обслуживании отдельных клиентов, но и о финансовом взаимодействии с экономикой сепаратистской хунты.

Этот факт позволяет говорить не о предположениях, а о конкретно зафиксированной финансовой связи банка, который контролируется Сафаряном, с сепаратистами. Тем самым совокупность этих обстоятельств заслуживает особого внимания. С одной стороны, существует публично зафиксированный факт награждения Сафаряна руководителем бывшего сепаратистского режима и его заявление о продолжении поддержки и сотрудничества. С другой — история финансового присутствия контролируемого им банка в экономике той же структуры. Теперь связанная с этим капиталом группа выходит на рынок соседней Грузии, имеющий для Азербайджана стратегическое значение.

Особое значение имеет то, куда именно направляется эта экспансия. Грузия для Азербайджана — не просто сосед и торговый партнер, а важнейший элемент энергетической и транспортной инфраструктуры. Через грузинскую территорию проходят стратегические маршруты, связывающие Азербайджан с Турцией и европейскими рынками, а Баку и Тбилиси последовательно развивают сотрудничество в энергетике, транспорте и региональной связанности. В 2025 году Азербайджан обеспечил $143,9 млн прямых инвестиций в грузинскую экономику, а совокупные инвестиции SOCAR в Грузию достигли $2,1 млрд.

Именно поэтому выход крупной армянской финансовой группы на грузинский рынок имеет для Баку дополнительное измерение. Банки — это не только коммерческие учреждения, но и инфраструктурные узлы, через которые проходят платежи, кредитование, трансграничные расчеты и значительные массивы корпоративной информации. Их деятельность непосредственно связана с финансовыми потоками предприятий и доступом к информации об их деловой активности.

При этом было бы неправильно утверждать, что приобретение Terabank дает Сафаряну контроль над финансовой системой Грузии. Terabank не является системообразующим банком страны. Однако новый владелец получает конкретную точку входа в грузинскую финансовую инфраструктуру и возможность работать с корпоративным сектором, малым и средним бизнесом и розничными клиентами. Сам Terabank подчеркивает, что Грузия выбрана Arins Group в качестве приоритетного направления региональной экспансии, а развитие корпоративного и розничного банковского бизнеса является одной из целей приобретения.

Именно здесь для Азербайджана возникает вопрос экономической безопасности. Речь не идет о доказанном намерении использовать Terabank против азербайджанского бизнеса. Однако появление в грузинской банковской системе группы, связанной с предпринимателем, имеющим публично зафиксированную историю поддержки бывшего сепаратистского режима, объективно требует повышенного внимания. Речь прежде всего о потенциальных рисках доступа к чувствительной информации о деятельности компаний, трансграничных расчетах и структуре финансирования бизнеса, включая компании с азербайджанским капиталом.

Значение этого вопроса усиливается масштабом азербайджанского экономического присутствия в Грузии. Азербайджанский капитал представлен в ключевых секторах грузинской экономики — от энергетики и транспорта до торговли, недвижимости и других видов бизнеса. Поэтому стабильность и предсказуемость грузинской финансовой системы имеют для Баку непосредственное экономическое значение.

На этом фоне особенно интересно, что одновременно с Terabank AGE S.A. договорилась о приобретении пятизвездочного отеля Biltmore Tbilisi. Таким образом, речь идет уже не об одной банковской покупке, а о более широком расширении присутствия группы на грузинском рынке. Если в дальнейшем последуют новые приобретения, нынешняя сделка может оказаться лишь первым этапом формирования более масштабной региональной бизнес-сети.

Для Грузии такая инвестиция имеет очевидные экономические преимущества: новый собственник приносит капитал и обещает дальнейшее развитие банка. Поэтому сам факт участия армянского капитала не может рассматриваться как угроза. Ключевым является вопрос прозрачности структуры собственности, происхождения капитала, внутригрупповых операций и корпоративного управления.

Именно поэтому Национальному банку Грузии при рассмотрении сделки важно оценить не только финансовую устойчивость покупателя, но и всю цепочку конечного владения, источники капитала и механизмы взаимодействия между Terabank, AGE S.A., Arins Group и Ardshinbank. Для Баку, в свою очередь, целесообразно внимательно отслеживать дальнейшее расширение этой группы в Грузии.

Пока говорить о непосредственной угрозе финансовой безопасности Азербайджана оснований нет. Один Terabank не способен контролировать финансовые потоки Грузии. Но недооценивать происходящее также было бы ошибкой. Группа, связанная с крупным армянским финансовым капиталом, получает банковский актив в государстве, имеющем критическое значение для азербайджанских энергетических, транспортных и инвестиционных проектов.

В конечном счете, главный вопрос заключается не в том, сможет ли Terabank контролировать финансовую систему Грузии — очевидно, что нет. Вопрос в том, станет ли эта покупка началом более масштабной региональной экспансии Arins Group. Если речь идет исключительно о коммерческом инвестировании, сделка останется частью нормальной конкуренции на грузинском рынке. Если же за ней последует дальнейшее приобретение финансовых и стратегически значимых активов, ее геополитическое значение для Азербайджана будет существенно возрастать.

Поэтому для Баку эта сделка должна рассматриваться не как угроза сама по себе, а как сигнал, требующий повышенного внимания. Открытость грузинского рынка для иностранных инвестиций не должна исключать тщательной оценки происхождения капитала, конечных бенефициаров и трансграничных рисков — особенно когда речь идет о предпринимателе с публично подтвержденной историей поддержки бывшего сепаратистского режима и о стране, которая является одним из важнейших экономических и стратегических партнеров Азербайджана.

Финансовая экспансия Arins Group в Грузии только начинается, и именно дальнейшая динамика — новые приобретения, расширение банковских операций и появление группы в других стратегических секторах — покажет, является ли Terabank самостоятельной коммерческой инвестицией или первым элементом более масштабного регионального присутствия. Именно поэтому Баку стоит рассматривать происходящее без алармизма, но и без наивности.

Автор

Заур Нурмамедов