По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой 26 августа было проведено развлекательное мероприятие для детей, нуждающихся в особой заботе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятие были приглашены дети героев, ставших шехидами в борьбе за восстановление территориальной целостности нашей Родины, дети, лишенные родительской опеки и воспитывающиеся в интернатах, с ограниченными возможностями здоровья и нуждающиеся в особой заботе.

Праздник был организован с целью подарить детям радостный и незабываемый день, создать условия для эффективной и интересной организации их досуга, дать каждому ребенку почувствовать себя окруженным вниманием и заботой.

Дети, прибывшие в места отдыха на специальных автобусах, в течение дня участвовали в различных развлекательных программах, интересных играх, демонстрировали свои способности на творческих занятиях и мастер-классах, танцевали и весело проводили время со своими сверстниками.

На празднике, который проходил на морском берегу в летней атмосфере, дети также вдоволь повеселились в бассейне.

Для детей, которые наслаждались развлечениями и участвовали в различных играх, был также организован обед.

Те, у кого был день рождения, отметили его в кругу своих сверстников.

В завершение мероприятий каждому ребенку на память о прекрасном дне отдыха были преподнесены подарки Фонда Гейдара Алиева.

Дети поздравили Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву с днем рождения, выразили признательность за оказываемые им внимание и заботу, а также поблагодарили за организацию мероприятия.

Отметим, что в деятельности Фонда Гейдара Алиева особое место занимает всесторонняя забота о детях, относящихся к уязвимым категориям. Фонд регулярно организует развлекательные программы для детей, лишенных родительской опеки, а также нуждающихся в особой заботе, и детей шехидов, реализует мероприятия, направленные на усиление их социальной защиты.