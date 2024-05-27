Глава администрации острова Лай Циндэ заявил, что Тайвань и дальше будет усиливать оборону и следовать идее экс-президента США Рональда Рейгана «Мир через силу». Об этом сообщает ТАСС.

«Я очень уважаю концепцию бывшего президента США Рейгана «Мир через силу». По этой причине в будущем я планирую продолжить реформы, повышать обороноспособность, чтобы продемонстрировать миру решительность тайваньцев защищать свой дом», — пояснил глава тайваньской администрации.

Он также добавил, что Тайвань продолжит укреплять сотрудничество с США и другими странами со схожими взглядами, чтобы поддерживать «региональный мир, стабильность, процветание и развитие».

Лай Циндэ выразил уверенность, что Конгресс США и дальше будет способствовать усилению обороноспособности острова и углублять сотрудничество с Тайванем.