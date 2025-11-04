Россия и Китай договорились укреплять взаимодействие в рамках объединений БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), следует 4 ноября из совместного коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран, опубликованного на сайте правительства РФ.

«Они договорились <…> расширять профильное взаимодействие по линии многосторонних механизмов, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)», — говорится в документе.

Кроме того, Россия и Китай договорились развивать транспортное сообщение между своими странами. Согласно документу, стороны намерены поощрять расширение авиасообщения на основе рыночных принципов, а также совместно работать над строительством экономического коридора Россия — Монголия — Китай.

Кроме того, Россия и Китай будут содействовать росту внешнеторгового грузооборота на железнодорожных пунктах пропуска, обеспечивать стабильное движение контейнерных составов. Также в планах сторон — развитие международных автомобильных перевозок, упрощение административных процедур.