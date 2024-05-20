Тайвань рассчитывает на диалог с властями материкового Китая. Об этом заявил глава администрации Тайваня Лай Циндэ в своей речи на церемонии вступления в должность.

Он также отметил, что «мир бесценен, а в войне нет победителей». «Я также хочу призвать Китай прекратить вести пропаганду войны по отношению к Тайваню, вместе с Тайванем взять на себя глобальную ответственность и содействовать поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе и в регионе, а также гарантировать то, чтобы мир был свободен от страха войны», — указал глава администрации.

В понедельник утром Лай Циндэ вступил в должность главы администрации Тайваня. 13 января на острове прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). 64-летний Лай Циндэ, занимавший в то время должность заместителя главы администрации острова, одержал победу, набрав 40,05% голосов. Его партнером по предвыборной гонке была Сяо Мэйцинь, которая заняла пост замглавы администрации острова. (ТАСС)