В Санкт-Петербурге на фасаде здания, где располагался офис бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, появилась мемориальная доска в память о нем, сообщает «Фонтанка».

Табличку установили на стене дома на набережной Лейтенанта Шмидта. Пригожин работал в этом здании в 2003-2023 годах.

Объект появился на стене здания, несмотря на отказ Смольного. Как писала «Фонтанка», с инициативой к городскому комитету обратилась близкая к ЧВК организация «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов». Комитет не вынес вопрос на рассмотрение, сославшись на то, что здание — объект культурного наследия и разрешение должен давать комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Информации о том, что установку доски в итоге согласовали, не было.