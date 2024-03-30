Азербайджанский художник Самир Гафаров занял 2 место в международной выставке-конкурсе творческих работ «Мир глазами художника», прошедшей в рамках юбилейного, 5 Международного фестиваля «Вокруг Света: искусство без границ» в Санкт — Петербурге.

Свои работы представили студенты и художники из различных творческих организаций и вузов: Азербайджанская государственная академия художеств, Высшие Колледжи Технологии Абу-Даби, ОАЭ, Университет Ченаккале- Турция, Международная Ассоциация Гатинго, Галерея Арт Мол, Фонд имени Бхику Рам Джейн- Индия, Ассоциации «Лигурия Россия Санремо», Арт- галерея Buzhurina Gallery -Италия, а также профессиональные художники из 30 стран мира.

Конкурс проводился в онлайн и офлайн-форматах, было предоставлено 710 творческих работ, из которых члены жюри открытым голосованием выбирали победителей в каждой из номинаций.

В итоге победителями конкурса стали 193 участника. Масштаб проекта растет с каждым годом благодаря тому, что фестиваль проходит в двух форматах – интерактивно и очно.

Конкурс проводится в 2 номинациях: студенты и профессиональные художники.

Член Союза художников Азербайджана Самир Гафаров преподает графику, мастерство художника кино и телевидения, базовые знания по анимации в Азербайджанском Государственном Университете Культуры и Искусств.

С 1993 года является художником Азербайджанского телевидения (AzTV).

Является участником международных творческих симпозиумов в Турции, на Северном Кипре, в Болгарии, в Северной Македонии.

Работа, принесшая художнику призовое место на конкурсе — графический лист из серии «Метаморфозы»:

«Всего листов в этой серии — 21. Я создал эти работы в 2017-2018 годах, некоторые из них уже участвовали на международной выставке в Чанаккале (Турция) в 2017 году.

Эти работы имеют сюрреалистический поддекст к видению мира.

Я отдаю предпочтение реалистическим образам чуть ли не в академической трактовке, но выстраиваю насыщенное смыслами и аллюзиями символико-метафорическое пространство, внешне напоминающее работы сюрреалистов и символистов. Каждый лист серии представляет собой сложный смысловой ребус”, — рассказывает художник в интервью #.

Он подчеркивает, что главными фигурантами его графических работ являются не предметы одушевленного и неодушевленного миров, а превращения одних форм в другие, что и оправдывает название серии.

При этом художник использует в цикле аскетичный выбор графической техники — только бумага и карандаш, без всяких технологических изощрений и называет это сознательным ограничением, отсекающем все лишнее:

«Чтобы внимание как художника, так и зрителя не отвлекалось на несущественное, временное и преходящее, а сразу проникало бы в суть изображения, в сердце визуального послания», — отмечает Гафаров.