Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своими проросийскими взглядами, отличился циничным заявлением после утреннего обстрела Киева российскими войсками. Он заявил, что жизнь в украинской столице якобы нормальная, и войны там нет, пишет Reuters.

«Вы серьезно думаете, что в Киеве война? Вы шутите, пожалуйста, я надеюсь, вы несерьезно. Поезжайте туда, и вы увидите, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь», – ответил он на вопрос об уместности поездки в Киев для того, чтобы лучше понять войну РФ против Украины, которая длится уже второй год.

Войну РФ против Украины словацкий премьер назвал «локальным конфликтом». В то же время от поездки в Киев уклончиво отказался. По его словам, в Ужгороде встретиться было бы более практично (на 24 января был запланирован визит Фицо в Украину – ред.). Он отметил, что этот город выбрала украинская сторона.