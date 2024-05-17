Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, находится между жизнью и смертью, и это будет тяжелой потерей не только для его страны, но и для Венгрии.

Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что Фицо придерживается схожих с ним взглядов по многим международным вопросам, в том числе в отношении конфликта в Украине. «Мы молимся за премьер-министра Словакии, переживаем за него и, конечно, желаем ему выздороветь и вернуться к работе как можно скорее. Сейчас Роберт Фицо борется за свою жизнь, он находится между жизнью и смертью», — сказал Орбан.

«Однако, — продолжил премьер, — если посмотреть на эту ситуацию с политической точки зрения, то это большая потеря для Венгрии, потому что, даже если премьер-министр Словакии поправится, он не сможет работать в течение нескольких месяцев».

Орбан считает, что ближайшие месяцы будут крайне важными для будущего Европы в связи с предстоящими выборами в Европарламент и продолжающимся конфликтом в Украине.