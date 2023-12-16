В Баку в связи со смертью эмира Кувейта будет открыта книга соболезнований.

Об этом АПА сообщили в посольстве.

«Посольство Кувейта в Азербайджанской Республике с глубокой скорбью сообщает, что эмир Кувейта его Величество Шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался 16 декабря 2023 года.

В связи с этим с 18 по 20 декабря 2023 года с 11:00 до 16:00 в официальной резиденции чрезвычайного и полномочного посла Кувейта в нашей стране Абдуллаха Мохаммеда Абдуллаха Альмауидина будет открыта Книга соболезнований», — говорится в сообщении посольства.