3 марта член узкого военного кабинета Израиля Бени Ганц отправится с визитом в США и проведет встречи с представителями американской администрации. После, он полетит в Британию на встречи с руководством страны. Визит назначен без согласования с премьером Нетаньяху.

Поездка состоится на фоне недовольства Байдена и его администрации политикой Нетаньяху, который не хочет прекращать огонь в секторе Газа и передавать власть в секторе Палестинской автономии, как того требуют США. «Не исключено, что приглашение Ганца в Вашингтон является одним из инструментов давления на Нетаньяху и попыткой передать ему некое «послание с намеком»», — пишет Ynet.