В Армении не уверены в необходимости назначения нового спецпредставителя по нормализации отношений с Турцией.

Как сообщает Sputnik Armenia, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Он отметил, что граница между двумя странами может открыться до того, как стороны согласуют кандидатуры новых специальных представителей.

«Честно говоря, вопрос в том, нужен ли вообще новый спецпредставитель, поскольку может случиться так, что граница откроется раньше, чем будут согласованы кандидатуры новых спецпредставителей», — сказал Мирзоян.

Министр отметил, что процесс нормализации армяно-турецких отношений настолько созрел, что окончательного и полного урегулирования можно достичь в любой момент. Он отметил, что Армения и Турция поддерживают контакты практически ежедневно, а переговоры продолжаются постоянно.

Глава армянского внешнеполитического ведомства вновь подчеркнул важность отмены Турцией запрета на экспорт продукции в Армению, напомнив, что в прошлом, если турецкий предприниматель хотел что-то экспортировать в Армению, такая возможность не была предусмотрена.

Арарат Мирзоян отметил, что в ближайшее время состоится армяно-турецкий бизнес форум в Армении.