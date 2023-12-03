Глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус заявила, что эстонско-российская граница может быть закрыта в любой момент. Об этом сообщает Yle.

«Мы просим эстонцев не ездить в Россию», — сообщила она.

По ее словам, те, кто уже поехал в Российскую Федерацию, могут оказаться в тупике и тогда вернуться обратно будет очень сложно.

Она отметила, что при принятии соответствующего решения Таллином контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Эстонии и РФ могут быть закрыты в течение часа. Калмус подчеркнула, что данное решение находится в стадии обсуждения.