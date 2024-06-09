В Израиле политик-центрист Бенни Ганц объявил об отставке с поста министра в правительстве Биньямина Нетаньяху, обвинив премьера в том, что тот не способен представить чёткий план достижения победы в секторе Газа и послевоенного обустройства этой территории. Ганц, оппонент Нетаньяху, согласился войти в военный кабинет после нападения группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, на Израиль 7 октября и начала боевых действий в Газе. В последнее время, однако, он всё чаще критиковал премьера.

Уход Ганца из кабинета не лишит Нетаньяху большинства, поскольку его правительство изначально было сформировано без сторонников Ганца и по-прежнему располагает большинством в Кнессете. Однако, как отмечают комментаторы, на фоне всё усиливающегося международного давления на Израиль по вопросу о прекращении огня в Газе уход центристского политика может иметь серьёзные политические последствия.

Ранее Ганц призвал Нетаньяху к 8 июня изложить чёткий план того, что его кабинет собирается делать в Газе. Ожидаемо не получив ответа, министр объявил об отставке. В своём выступлении он дал понять, что выступает в поддержку предложенного ранее президентом США Джо Байденом мирного плана, сказав, что ставит возвращение заложников «выше сохранения власти». Он также призвал к досрочным выборам.

Биньямин Нетаньяху, реагируя на отставку Ганца, заявил: «Бени, сейчас не время бросать сражение — сейчас время объединить усилия». Он вновь сказал, что Израиль продолжит войну «до победы и достижения всех целей», среди которых как освобождение заложников, так и уничтожение ХАМАС. (svoboda.org)