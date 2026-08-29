Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным ведомства, подземные толчки зафиксированы в 95 км к западу от населенного пункта Петролия. Очаг залегал на глубине 2,3 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

В начале августа землетрясение магнитудой 5,5 произошло в штате Аляска. По данным сейсмологов, очаг природного катаклизма залегал на глубине всего 0,2 км. Эпицентр находился на расстоянии 174 км от города Анкоридж.