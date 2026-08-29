Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов был вызван в МИД Турции в связи с обстрелом ВСУ турецкого судна в Черном море. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По данным местных СМИ, дипломата вызвали в МИД в связи с обстрелом в ночь на 26 августа турецкого сухогруза Lider Bordo Mavi у Туапсе. На борту судна вспыхнул пожар, пять членов экипажа получили ранения. Там же на следующий день обстрелу подверглось другое турецкое судно, lider Kocatepe, которое было направлено на буксировку сухогруза.

«Украинскому послу было заявлено о недопустимости нападений на турецкие торговые суда. Он также был предупрежден о необходимости обеспечения безопасности жизни, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море», — сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в МИД.