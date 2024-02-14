Посол Узбекистана был вызван в МИД РФ.

Информацию об этом распространил МИД РФ.

Отмечено, что посол был вызван в МИД РФ в связи с высказываниями председателя Национальной ассоциации СМИ Узбекистана Шерзодхана Кудратходжа.

«Убеждены, что любые попытки изнутри или извне поссорить народы наших стран обречены на провал. Рассчитываем, что в ближайшее время МИД Узбекистана представит официальный комментарий с принципиальной оценкой одиозных высказываний Шерзодхана Кудратходжа», — говорится в сообщении.

Отметим, что Шерзодхан Кудратходжа раскритиковал тот факт, что русские, приехавшие в Ташкент после землетрясения 1966 года, до сих пор не выучили узбекский язык, и заявил, что им придется выбирать, идиоты они или оккупанты.