Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится возложить на Россию ответственность за попытку атаки БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле и объявить о «масштабных санкциях» против России. Об этом сообщили Politico и Welt am Sonntag со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ситуацией. По словам двух из них, заявление ожидается в начале следующей недели и может быть приурочено к неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Ирландии. Один из источников заявил, что после инцидента в Лейпциге уже недостаточно высылки отдельных российских дипломатов или закрытия «Русского дома» в Берлине — необходимы более жесткие меры, включая усиление санкций и расширение поставок оружия Украине.

4 августа на территории аэропорта Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Он находился рядом с украинским военно-транспортным самолетом, который используется для перевозки военных грузов. По версии следствия, аппарат предназначался для атаки на самолет. Позднее немецкие следователи нашли еще один беспилотник недалеко от аэропорта, а на следующий день — около 50 граммов взрывчатки, предположительно гексогена.

The Wall Street Journal со ссылкой на оценки американской разведки сообщила, что Москва напрямую связана с обнаруженным в Лейпциг/Галле беспилотником. Россия свою причастность отрицает. При этом остается неясным, какие именно новые сведения могут позволить Берлину официально возложить ответственность на Россию, отмечает Politico. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее говорил, что для такого решения необходимы серьезные доказательства или «очень веские подозрения».

Мерц уже заявил о значительных последствиях инцидента, подчеркнув: произошедшее в Лейпциге, среди прочего, показывает, что «мы сталкиваемся с очень реальными угрозами». «Федеральное правительство заставляет виновников гибридных атак платить. Они за это заплатят», — сказал канцлер. Представитель правительства Германии в ответ на вопросы Politico о возможном обвинении России заявил, что в офисе Мерца не занимаются спекуляциями, а решение будет принято после оценки всех результатов расследования.

Двое немецких чиновников назвали ожидаемый шаг «Zeitenwende 2.0» — отсылка к историческому изменению оборонной политики Германии, которое началось после российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

На решение Берлина, по данным Politico, также повлиял обнаруженный в лесу неподалеку от немецкой столицы тайник с двумя полуавтоматическими пистолетами и большим количеством боеприпасов. Генеральная прокуратура Германии сейчас расследует дело по подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству. (themoscowtimes.com)