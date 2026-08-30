Президент России Владимир Путин предложил учителям объяснять детям, «в каком мире мы живем и почему проводим «специальную военную операцию» (так власти РФ называют войну в Украине)», на примере жизни диких зверей — в частности, косаток и белых медведей. С такой инициативой глава государства выступил в ходе общения с учителем китайского языка из Белгородской области Дмитрием Баланчуковым на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете в субботу, 29 августа. Видео с мероприятия опубликовано на сайте Кремля в тот же день.

Преподаватель рассказал Путину о поездке на Северный полюс и встрече с двумя белыми медведями. Путин в ответ вспомнил о косатках, которые обитают там же и, будучи звеном пищевой цепочки, поедают другое звено — белых медведей.

«Представляете, а вот там рядышком косатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. <…> Они просто набрасываются стаей такой и <…> на части их разрывают. Это все очень интересно. <…> Такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему проводим специальную военную операцию», — сказал президент. (DW)