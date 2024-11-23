США впервые внесут жирафов в список животных, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом 23 ноября сообщило издание The Guardian.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США надеется, что включение жирафов в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, положит конец браконьерству. Отмечается, что в Штатах из кожи жирафов делают ковры, наволочки, обувь, мебель.

«Федеральная защита жирафов поможет защитить уязвимый вид, способствовать сохранению биоразнообразия, поддержать здоровье экосистемы, бороться с торговлей дикими животными и способствовать устойчивым экономическим практикам», — цитирует газета директора Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных Марту Уильямс.