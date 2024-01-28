Для дикой фауны на земле с каждым годом остается все меньше места. Население планеты растет, появляется потребность в новых населенных пунктах, в земле под сельскохозяйственные угодия. Животные гибнут и от рук браконьеров, и под колесами автомобилей, и из-за нехватки кормовой базы.

В нашей стране, как и во многих странах мира, некоторые животные давно исчезли, а Красная Книга постоянно пополняется все новыми видами. При этом надо отметить, что популяция некоторых, ранее находившихся под угрозой уничтожения животных, выросла. К таким относятся, в частности, джейраны, которых в прошлом веке в Азербайджане насчитывалось всего несколько сотен. Согласно последнему подсчету, проведенному в осенний сезон 2023 года, в Азербайджане насчитывается 7 889 джейранов. Большая их часть – 6372 джейрана– живет в Ширванском национальном заповеднике. При этом по программе реинтродукции джейранов выпускали в разных частях страны, в частности, в Гобустан-Дженгичайском заказнике, а также на территориях, граничащих с Грузией. Но, например, в Джейранчеле, славившемся этими парнокопытными, встретить сейчас джейранов – редкость, что связывают с различными антропогенными факторами. Как отмечают некоторые экологи, дело в том, что на охраняемых территориях им ничто не угрожает, на остальных – дела обстоят иначе.

Своим видением ситуации с дикой фауной страны с # поделился эколог, руководитель экологической НПО «Хаяджан» Алигейдар Мамедов. По его словам, он прогнозировал, что произойдет что-то подобное и в свое время говорил, что не нужно выпускать джейранов из Ширванского национального парка, и на территорию Гобустанской степи, и в другие места.

«Многие выпущенные из национального парка джейраны в дикой природе не выживут, так как в парке они видят людей и не боятся их, там в них никто не стреляет и все им знакомо. Другое дело – незнакомая территория, где могут быть браконьеры, а помимо волков встречается еще один хищник – рысь. У нас решили расширить территорию их ареала, но не проанализировали сначала возможные последствия этого шага. Надо учитывать такую науку как этология, изучающую поведение животных. Причин гибели таких животных может быть много – от рук человека, незнакомых хищников, непривычного питания и т.д. Например, джейранов выпустили и в Гобустане, где в отличие от Ширванского парка сложно даже найти воду. В этих местах есть своя популяция джейранов, которая живет там давно, но их очень мало, и они приспособлены к тем условиям. Да, когда-то на территориях, куда джейранов выпустили, они обитали, но разве мало животных, которые раньше жили в той или иной местности, а сейчас нет? Изменились антропогенные условия, среда, климат. На гербе Баку был изображен гепард, но разве сейчас он есть на Абшероне? На территории Ширвана жили львы и они уже давно в прошлом», – говорит он.

Как подчеркивает А.Мамедов, вмешательство человека в дела природы далеко не всегда дает положительный результат.

«Например, не понимаю, для чего надо было привозить в страну зубров – из холодной Беларуси в жаркий Азербайджан, к климату которого они не приспособлены. Это лесной зубр, а наш горный кавказский давно вымер. Лучше бы привезли куланов и выпустили в Ширванском национальном парке. В 70-80-ых годах прошлого века уже были завезены в Азербайджан 11 зубров из Беловежской пущи и выпущены в Исмаиллинском заповеднике. Тот опыт оказался неудачным – все они погибли, часть отравилась непригодными для еды ветвями тисового дерева. остальные не перенесли жару. Насколько удачным будет современный опыт покажет время», – отмечает эколог.

По его словам, когда в свое время в Азербайджане выпустили в природу енотов, было уничтожено большое количество певчих птиц, так как еноты начали разорять их гнезда. И по цепочке стали гнить деревья, потому что некому стало уничтожать насекомых – вредителей. Как и почему их завезли? В 30-ых годах прошлого века во всем мире высоко ценилась пушнина. И тогда енотов завезли из Америки в Германию, откуда они были распространены по всей Европе и попали в Азербайджан.

По его словам, в последние годы многие говорят о негативном действии на природу, в том числе на фауну, изменения климата.

«Он, конечно, оказывает определенное влияние, становясь все более засушливым. Но наиболее травмирующим для природы остается антропогенный фактор», – делится эколог.

Какие животные в нашей стране находятся на грани вымирания? По словам А.Мамедова, к таковым можно отнести, например, полосатую гиену.

Незавидная судьба этого хищника, как и других хищников, питающихся падалью, во многом связана с деятельностью человека. Отметим, что важным фактором является сокращение пригодных для него мест обитания и отсутствие достаточной кормовой базы.

Как говорит А.Мамедов, когда-то падших сельскохозяйственных животных выбрасывали за пределы села, и они служили пищей для волков, шакалов и гиен, которые последними подходили к таким пиршествам.

«Это помогало им выживать, а волки не нападали на скот, как это нередко происходит сейчас. Потом мертвый скот стали закапывать, а сейчас он и вовсе нередко идет на производство колбасных изделий, которые потом скармливают людям. А у полосатой гиены остается все меньше источников для пропитания. В поисках пищи многие хищники мигрируют в Иран.

На грани вымирания и кавказская серна. В стране также очень малочисленная популяция манулов и степных котов. А средиземноморского сокола, – как говорит эколог, – мы уже потеряли. Вообще, в стране резко сокращается популяция хищных птиц. Причины разные. Но вот одна из них: сокол стоит в арабских странах дорого, и желающие заработать продают птенцов хищных птиц, при этом, не разбираясь в том, что это за птицы. В итоге гнезда оказываются разоренными, а многие хищные птицы потом в неволе умирают».