Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 30 августа атаковали Ленинградскую область. В промзоне города Кириши произошел пожар, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, в результате отражения атаки 62 беспилотников в этом районе было повреждено несколько жилых домов. В том числе 12-этажка на улице Романтиков, установила Astra. Также один дрон упал в парке «Прибрежный» и рядом со школой № 3 в Киришах, здание не пострадало, добавил Дрозденко.

Очевидцы сообщили, что БПЛА ударили по нефтеперерабатывающему заводу «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») Сургутнефтегаза — одному из крупнейших в России мощностью 20 млн тонн в год. По данным Reuters, в последние несколько лет на этот НПЗ приходилось около 7% всей ​нефтепереработки в ⁠стране. В том числе он выпускал 2 млн тонн ‌автобензина и 7 млн тонн дизтоплива в год. Украинский мониторинговый канал Supernova+ утверждает, что в зоне поражения оказалось несколько ключевых технологических установок завода.

Также ВСУ атаковали военный аэродром в Ейске Краснодарского края. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ написал со ссылкой на очевидцев, что после удара на объекте произошла вторичная детонация: взрывы продолжались как минимум час. Два очага возгорания в районе аэродрома, в том числе на складе авиационно-технического имущества, зафиксировал спутниковый сервис NASA Firms.

Муниципальный депутат Ейского района Александр Батуринец ночью сообщал, что в городе работала ПВО. Около 4 утра он предупредил жителей коттеджного района «Поле слез» о пожаре на военном складе и попросил эвакуироваться в пункт временного размещения в местном доме культуры.

Кроме того, во время на атаки беспилотников на Брянскую область произошел взрыв в Бежицком районе региональной столицы — возле дома № 154 на Почтовой улице, установила Astra. В 4–5 км от этого места находятся Брянский электромеханический завод и Брянский автомобильный завод. БЭМЗ выпускает военную радиоэлектронику, в том числе комплексы РЭБ «Красуха», станции радиоконтроля и радиотехнической разведки, а также компоненты авиационных радиолокационных систем. БАЗ производит специальные колесные шасси и тягачи высокой проходимости и с 2015 года входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей». Власти Брянской области этот удар не комментировали. (themoscowtimes.com)