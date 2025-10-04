В ночь на 4 октября украинские дроны атаковали принадлежащий «Сургутнефтегазу» нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») в Ленинградской области, второй в России по объему переработки (до 20 млн тонн в год). Факт налета на Кириши подтвердил губернатор Алекандр Дрозденко, заявивший о произошедшем в результате него «возгорании в промзоне». По его словам, в небе над регионом сбили ночью удалось сбить семь дронов ВСУ. «По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет», — написал Дрозденко в телеграм-канале, предупредив также о «возможном понижении» скорости мобильного интернета.

О том что вследствие налета БПЛА загорелся именно «Кинеф», сообщает Astra со ссылкой на местных жителей и анализ полученных от очевидцев кадров. Горожане также рассказали Shot о серии взрывов в небе над Киришами. Об атаке на завод пишут украинские телеграм-каналы Exilenova+, Supernova+ и «Крымский ветер», публикуя видеозаписи с пролетом БПЛА и взрывами. «Кинеф» является одним из крупнейших в России НПЗ наряду с Омским и Рязанским заводами. На него приходится около 6% всей нефтепереработки в РФ. Предприятие специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов, выпуская около 80 наименований продукции и снабжая Петербург, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области.