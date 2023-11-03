Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины. Это второе изменение в высшем военном руководстве страны за последний месяц.

До этого с июля 2022 года пост главы ССО занимал полковник Виктор Хоренко. Однако, согласно новому указу президента, его место займет полковник Сергей Лупанчук. Силы специальных операций играют ключевую роль в проведении уникальных операций как внутри Украины, так и за ее пределами на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях, рассказывал Хоренко в интервью в конце октября.

Ранее в начале октября Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны. Их возглавил генерал-майор Анатолий Баргилевич. Причины этих решений не были озвучены в официальных источниках. Информация о перестановках в военном руководстве стала известной после публикации президентских указов.

Ранее журнал Time, ссылаясь на источники в окружении Зеленского, сообщал о намерении президента провести реформы в руководстве страны и армии. Эти изменения, по информации издания, связаны с недовольством Зеленского темпами контрнаступления и возможными изменениями в военной стратегии Украины перед наступлением зимы. В офисе Зеленского также испытывают опасения относительно электроснабжения в условиях зимы и возможных ракетных ударов российской армии по инфраструктуре: нарушение электроснабжения может вызвать недовольство среди населения. (moscowtimes.ru)