Кремль второй раз с начала войны с Украиной меняет командующего Черноморским флотом, который за два года боевых действий лишился флагмана, пяти больших десантных кораблей и утратил около трети боевой мощи.

Новым командующим ЧФ РФ назначен вице-адмирал Сергей Пинчук — соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщил на совещании с руководством Минобороны во вторник глава ведомства Сергей Шойгу.

53-летний Пинчук, уроженец Севастополя, который с февраля 2022 года находится под персональными санкциями Евросоюза, сменил на посту главы ЧФ РФ адмирала Виктора Соколова, кавалера орденов «За заслуги перед Отечеством», «За военные заслуги» и ордена Нахимова, командовавшего походом российского флота к берегам Сирии в 2020 году.

Об отставке Соколова, руководившего Черноморским флотом с осени 2022 года, в середине февраля сообщили Z-военкоры. Соколов лишился должности вскоре после того, как в Черном море ударом ВСУ был затоплен большой десантный корабль «Цезарь Куников». По данным украинского Генштаба, 112-метровый БДК был уничтожен в результате атаки морских дронов Magura V5 в районе Алупки у южного побережья Крыма.

Спустя месяц стало известно, что вслед за Соколовым Путин отправил в отставку главнокомандующего военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова. Его сменил адмирал Александр Моисеев — подводник, который в 2011 году получил звание Героя России за успешные ракетные пуски со стратегической подлодки.

Назначение Моисеева во вторник также подтвердил Шойгу. «Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи», — сказал он.

В общей сложности за два года войны Россия лишилась более 20 военных кораблей, включая БДК, подводные лодки и флагманский крейсер «Москва», следует из подсчетов Oryx на основе открытых данных. До вторжения в Украину флот России в Черном море насчитывал более 70 кораблей.

Среди получивших повреждения либо затопленных — 5 из 7 БДК, которые находились в составе флота перед началом вторжения в Украину. Это «Цезарь Куников», «Новочеркасск», «Саратов», «Оленегорский горняк» и «Минск». В начале марта спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины отчитался об уничтожении самого нового патрульного корабля ЧФ «Сергей Котов». (moscowtimes)