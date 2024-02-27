Российские пользователи интернета второй раз за месяц столкнулись к крупным сбоем, который затронул популярные сайты и приложения.

Около 12.30 проблемы с доступом возникли у Telegram, аудитория которого к началу 2024 года достигла почти половины населения страны. Сбой коснулся мобильного приложения как на iOS, так и на Android, при этом десктопная версия продолжала работать.

Следом, по данным Downdetector, проблемы возникли у соцсети VK, видеохостинга YouTube, а также мессенджерами Whatsapp и Viber. Как пишет «РИА Новости», также возникли сбои в работе мобильных операторов — МТС, «Мегафона», «Билайна», Tele2 и Yota. Сайт Сбой.рф, который должен отслеживать проблемы с доступом к интернет-ресурсам, также начал работать со сбоями.

Представители компаний связи заявили, что проблема не на их стороне. Сети «Билайна» и Tele2 работают штатно, заявили РИА Новости компании на фоне сбоев. В «Мегафоне» сообщили, что фиксируют снижение трафика в Telegram и других сервисах, но проблема не связана с сетью оператора.

Минцифры РФ сообщило, что совместно с Роскомнадзором ведет «работы» по установлению причины инцидента.

Предыдущий крупный сбой интернета произошел в России вечером 30 января: миллионы пользователей на несколько часов остались без доступа к сайтам в доменной зоне.RU. Рухнули базовые сервисы, включая экосистему «Яндекса», VK, сайты и приложения крупных банков и маркетплейсов. Проблемы с доступом к российским сайтам возникали как у жителей России из разных регионов, так и у пользователей за рубежом.

Причиной сбоя стала ошибка при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC), сообщили в Координационном центре доменов.ru и.рф, добавив, что «главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования».

В ходе расследования, к которому привлекли сотрудников ФСБ, рассматривалась в том числе диверсия, рассказывали Forbes знакомые с ситуацией источники. Глава Минцифры Максут Шадаев позднее заявил, что эта версия была признана несосостоятельной. «Была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено», — сказал он.