Еще один крупный российский нефтеперерабатывающий завод стал целью для украинских беспилотников.

Днем 9 мая дрон атаковал предприятие «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии, принадлежащее «Газпрому». Как сообщает Baza, на территории завода мощностью 10 млн тонн нефтяного сырья в год начался пожар.

Беспилотник ударил по установке каталитического крекинга, однако серьезных разрушений, по предварительным данным, на НПЗ нет.

Глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил атаку, сообщив, что предприятие «работает в штатном режиме». По данным Baza, сотрудников завода эвакуировать не стали, а производственные процессы не останавливали. На место прибыли экстренные службы и руководители силовых ведомств, сообщил Хабиров.

С начала российские НПЗ и нефтебазы были атакованы дронами не менее 20 раз. Под ударами оказались почти все крупные заводы в европейской части России. Предыдущая крупная атака произошла 1 мая: целью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти», крупнейший в Центральной России и снабжающий топливом, в частности, Москву и столичный регион.

По подсчетам Reuter, на конец апреля в результате аварий и внешних воздействий простаивали почти 10% мощностей НПЗ — 87,1 тысячи тонн в сутки. Суммарный простой нефтепереработки, включающий в том числе плановые ремонты, достиг 17% общероссийских мощностей, или 4,527 млн тонн.

На этом фоне экспорт нефтепродуктов из России обвалился: в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года за рубеж было вывезено на 24% меньше мазута, на 20% меньше нафты и на 28% меньше дизеля, согласно данным Kpler. (moscowtimes.ru)