Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами — ливневого характера.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, в отдельных районах Абшерона возможны грозы, а вечером — интенсивные и кратковременные осадки. Прогнозируется порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем — 24-26° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность — 70-80 %.

В районах Азербайджана также ожидаются дожди, местами — ливневого характера, возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем — 25-29° тепла, в горах ночью — 11-16° тепла, днем — 19-24° тепла.