Заявление главы турецкого МИД Хакана Фидана о возможном создании в будущем единой архитектуры безопасности на Южном Кавказе на первый взгляд выглядит как очередная дипломатическая формула из серии «когда-нибудь после всего хорошего». Но если убрать туман, становится ясно: Анкара впервые довольно открыто обозначает контуры той системы, которую хотела бы видеть в регионе после окончательного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией.

Последовательность слов Фидана здесь важнее самой формулировки. Сначала — окончательный мир между Баку и Ереваном. Затем — нормализация. После этого — экономическая и транспортная связанность. И уже на этой основе — новая архитектура безопасности. При этом министр специально подчёркивает, что речь пока не идёт о действующем переговорном процессе. Анкара не объявляет о создании «кавказского НАТО» и не предлагает немедленно посадить Азербайджан, Армению, Грузию и Турцию за один стол. Но политический сигнал от этого не становится слабее.

Турция фактически говорит: если Южный Кавказ выходит из состояния войны и замороженных конфликтов, пустого пространства безопасности после этого не должно остаться. Фидан прямо связал процессы в регионе с архитектурой безопасности самой Турции и, упоминая августовское оборонное соглашение Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, не исключил аналогичных механизмов со странами Южного Кавказа. Причём сам охарактеризовал новый трёхсторонний формат как технически сопоставимый с принципом коллективной обороны статьи 5 НАТО. Это уже нельзя списать на случайную оговорку.

Анкара демонстрирует новую привычку: сначала создавать сеть двусторонних и многосторонних механизмов безопасности, а затем предлагать соседним регионам подключаться к этим моделям. Причём речь идёт не только о военной составляющей. В турецком понимании безопасность всё теснее связана с транспортом, торговлей, энергетикой и логистикой. Южный Кавказ в этой конструкции имеет особое значение — он связывает Турцию с Каспием и Центральной Азией и становится ключевым элементом Срединного коридора.

Именно поэтому новая турецкая политика на Кавказе начинается не с ракет и танков. Она начинается с дорог. Исследования Carnegie отмечают, что проект TRIPP способен не просто обеспечить сухопутную связь между Азербайджаном и Нахичеванью через Армению, но и изменить экономическую логику всего региона. Региональная связанность постепенно превращается из инструмента соперничества в основу нормализации и экономической взаимозависимости.

Формула меняется. Раньше безопасность должна была обеспечить торговлю. Теперь торговля сама становится элементом безопасности. Если через Южный Кавказ идут железные дороги, энергетические маршруты, грузовые потоки и инвестиции, любая новая война становится слишком дорогой не только для участников конфликта, но и для всех государств, встроенных в эту систему. В таком мире железнодорожный состав иногда оказывается более эффективным инструментом стратегического сдерживания, чем очередная декларация о «глубокой обеспокоенности».

Турция получает здесь уникальное преимущество. Она уже присутствует в региональной инфраструктуре. Баку и Анкара давно перестали быть просто двумя союзниками, периодически проводящими учения. Их взаимодействие становится системным и формирует более широкий региональный контур, влияющий на логистику, энергетику и политический баланс Евразии. Возрастает значение «регионального владения» — ситуации, когда ключевые решения всё меньше диктуются внешними центрами.

На этом фоне особенно заметно изменение роли России. На протяжении десятилетий Москва стремилась быть главным гарантом безопасности Южного Кавказа. Она присутствовала политически, экономически и военно, претендуя на роль центрального посредника. Теперь конструкция баланса меняется. После восстановления Азербайджаном контроля над Карабахом Армения пытается расширить пространство для самостоятельной внешней политики, балансируя между российским давлением, западным взаимодействием и нормализацией с Азербайджаном и Турцией. Речь уже идёт не о смене отдельных союзников, а о возможном переходе от зависимости к диверсификации.

Анкаре необязательно вытеснять Россию напрямую. Иногда достаточно сделать так, чтобы она перестала быть незаменимой. Вытеснение требует конфронтации. Незаменимость исчезает сама, когда появляются альтернативы. Именно такие альтернативы сейчас постепенно выстраиваются.

Для Армении турецкая идея выглядит одновременно сложной и привлекательной. Сложной — потому что ядром конфигурации остаётся турецко-азербайджанское стратегическое партнёрство. Привлекательной — потому что после десятилетий закрытых границ и зависимости от внешних гарантий Ереван получает шанс войти в региональную систему не как периферийный объект, а как участник экономического и политического пространства. TRIPP способен превратить Армению из изолированного государства в транзитный узел.

Получается любопытная конструкция. Армения получает выходы и транзит. Азербайджан — связь с Нахичеванью и Турцией. Турция — укрепление маршрута к Каспию и Центральной Азии. Грузия — шанс сохранить значение транспортного узла. США и Европа — альтернативные маршруты. А Россия постепенно теряет монополию на роль посредника.

Именно поэтому безопасность нельзя рассматривать отдельно от инфраструктуры. Южный Кавказ сегодня перестраивается не только политически, но и географически. То, что десятилетиями было тупиком, пытаются превратить в перекрёсток. И здесь у Турции историческое преимущество: она одновременно государство НАТО, черноморская держава, часть ближневосточной системы безопасности и главный западный выход для транспортных маршрутов Центральной Азии через Кавказ.

Анкара мыслит не отдельными конфликтами. Она мыслит маршрутами. В этом главное отличие нынешней турецкой стратегии от классической российской модели. Москва традиционно смотрела на Кавказ через призму безопасности и политического влияния. Турция всё больше смотрит на него через комбинацию безопасности, торговли, транзита и стратегического партнёрства. Это значительно более устойчивая конструкция: солдата можно вывести, посла заменить, базу закрыть. Железную дорогу, нефтепровод или торговый маршрут одним политическим решением отменить гораздо сложнее.

Поэтому слова Фидана следует понимать именно в этом широком контексте. Речь может идти не о создании одного большого военного блока, а о постепенном формировании сети взаимных обязательств. Вопрос только в том, какой будет роль Армении и насколько далеко зайдёт армяно-азербайджанская нормализация.

Есть и ещё одна сторона — Иран. Любое усиление турецко-азербайджанской связки автоматически воспринимается Тегераном как фактор, который необходимо отслеживать. Поэтому будущая турецкая архитектура, если она появится, будет строиться не в вакууме. На неё будут смотреть Москва, Тегеран, Вашингтон, Брюссель и Пекин. И каждый будет задавать один вопрос: кто на самом деле становится центром нового Кавказа?

Ответ пока неочевиден. Но одно уже заметно. Россия больше не является единственным государством, способным предложить региону собственную формулу безопасности. В этом и заключается историческая ирония. Россия долго удерживала Южный Кавказ статусом главного посредника. Турция предлагает другую модель: не просто стоять между государствами, а связывать их экономически, политически и, возможно, в будущем — оборонно. Вместо позиции «мы стоим между вами» возникает идея «давайте создадим систему, внутри которой вам будет выгоднее сотрудничать, чем воевать».

Это гораздо более современная логика. И гораздо более опасная для тех, кто привык считать Кавказ своим исключительным пространством влияния. Потому что влияние XXI века редко приходит с табличкой «здесь теперь наша сфера». Оно приходит вместе с инвестициями, железными дорогами, портами, энергопроводами, совместными учениями и беспилотниками. И в какой-то момент оказывается, что страна уже встроена в чужую систему настолько глубоко, что старый хозяин региона обнаруживает: ключи от подъезда всё ещё у него, а жильцы давно поменяли замок.

Слова Хакана Фидана — не объявление нового военного альянса, которого пока нет. Это стратегический эскиз будущего Южного Кавказа. Сначала мир Баку и Еревана. Затем открытие транспортных и экономических связей. Потом укрепление региональной взаимозависимости. И лишь после этого — возможно, новая система коллективной безопасности.

Если эта последовательность будет реализована, Южный Кавказ впервые за много десятилетий может получить не очередного внешнего арбитра, а собственную многослойную систему. В ней Турция будет одним из главных центров силы, Азербайджан — ключевым региональным государством, Армения — потенциальным участником новой конфигурации, Грузия — транзитным звеном, США — внешним партнёром. А Россия — уже не единственным человеком, у которого есть телефон председателя.

Именно поэтому сегодняшнее заявление Фидана стоит читать между строк. Анкара фактически сообщает: сначала закончите старый конфликт — а дальше мы начнём строить новый Кавказ. И главный вопрос теперь состоит не в том, возникнет ли эта архитектура. Главный вопрос — кто будет её проектировать, кто напишет правила и чьи интересы окажутся заложены в фундаменте этой новой системы. Судя по последним заявлениям Анкары, Турция явно не собирается ждать, пока кто-нибудь другой принесёт чертежи.

Агиль Гахраманов