После 44-дневной войны стало заметно сближение Индии с Арменией. Во многом этот процесс активировался из-за углубления связей между Азербайджаном и Пакистаном – давнишним соперником Индии.

Пакистан оказывал Азербайджану поддержку во время 44-дневной войны, после пакистанские военнослужащие регулярно участвовали в учениях с турецкой и азербайджанской армий. В январе 2021 года была подписана трехсторонняя Исламабадская декларация, в которой подчеркнута солидарность с правительством и народом Азербайджана. В июле того же года была подписана трехсторонняя Бакинская декларация, призванная внести вклад в укрепление стратегических связей между тремя странами.

Эти моменты не остались без внимания Индии, которая инициировала собственный трехсторонний формат с Ираном и Арменией. Сегодня Индия становится ключевым партнером Армении в области военно-технического сотрудничества. Так, в 2020 году Армения закупила у Индии 4 единицы мобильных радаров «Свати», а в сентябре 2022 года был подписан контракт на сумму 245 млн долларов на закупку систем залпового огня «Пинака», противотанковых ракет и различных видов боеприпасов.

Помимо усиления позиций Пакистана на Южном Кавказе Индия также опасается распространения китайского влияния в регионе. Как известно, Азербайджан является активным участником Срединного коридора, в котором заинтересован Пекин. А в это время Армения предложила Индии транспортный коридор через Иран и дальше в Европу.

Как видим, активность Индии на Южном Кавказе преследует геополитические интересы.

После окончания 44-дневной войны, соблюдавшая нейтралитет в карабахском конфликте Индия, выступила в поддержку Еревана, назвав действия Азербайджана на условной границе с Арменией «вторжением» и призвав Баку «немедленно отвести войска и прекратить дальнейшие провокации». Подобный демарш вызвал справедливое возмущение у Азербайджана. В заявлении МИД Азербайджана подчеркнуло странную позицию Индии, которая последние 30 лет не призывала к выводу армянских сил с территории Азербайджана, а сейчас говорит об отводе войск.

С учетом дипломатической поддержки Армении со стороны Индии еще более странным выглядят слова, сказанные главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром, который в беседе с журналистами в ходе своего визита в Японию, намекнул на предвзятость ряда государств в территориальных вопросах и указал, что за последние 80 лет с их стороны не было реакции на «оккупацию части индийской территории другой страной».

Как передает ТАСС, один из участников дискуссии спросил Джайшанкара, почему Индия заняла нейтральную позицию в отношении конфликта в Украине и не выступает с критикой России. Отвечая на вопрос, индийский министр напомнил, что «территория Индии была оккупирована другой страной, но мир хранит молчание по этому поводу».

По его словам, люди склонны придерживаться принципов, когда им это подходит, и игнорировать, когда это не так. «Что иногда происходит в мировой политике, так это то, что страны принципиально выбирают один вопрос, одну ситуацию и выделяют его, потому что это их устраивает», — сказал Джайшанкар.

Он также отметил: «Индия лучше, чем любое другое государство, испытала на себе подобное отношение зарубежных политиков, сразу после обретения независимости столкнувшись с агрессией и попыткой изменить границы страны».

«И даже сегодня части Индии оккупированы другой страной. Но мы не видели реакции мира, говорящего: «О, здесь задействован великий принцип, и поэтому давайте все пойдем с Индией», — указал глава МИД.

Вышеприведенные слова до боли знакомы Азербайджану. Несмотря на многочисленные резолюции международных организаций, мировое сообщество игнорировало на протяжении десятилетий оккупацию Арменией территорий Азербайджана. Когда же Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, то в адрес Баку посыпался град обвинений в «этнических чистках», «геноциде» и «агрессии» в отношении Армении. А тем временем глава МИД Индии – страны, которая поддерживает Армению, державшей под оккупацией территории Азербайджана, жалуется на двойные стандарты мирового сообщества в кашмирском вопросе. Как может Индия требовать справедливости и непредвзятого отношения к себе, если она сама выступает на стороне Армении, которая до сих пор держит под оккупацией 8 населенных пунктов Азербайджана?!

Справедливости ради стоит отметить, что еще несколько лет назад Азербайджан поддерживал урегулирование вопроса Джамму и Кашмира в соответствии с нормами и принципами международного права, требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, то есть сохранял нейтральную позицию. Однако в марте 2008 года Индия отвергла на заседании Генассамблеи ООН предложенную Баку резолюцию, признающую оккупированный Арменией Карабахский регион территорией Азербайджана. Тем самым Нью-Дели стал на сторону страны-оккупанта, подвергнув под сомнение суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджана.

Это ожидаемо привело к пересмотру позиции Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира. Сейчас официальный Баку поддерживает позицию Пакистана в этом вопросе и виновником изменения нейтралитета Азербайджана выступает индийская сторона. На этом примере Джайшанкару самое время задаться вопросом: почему же мир не реагирует на «несправедливость»?