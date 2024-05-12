Определилась дата начала турне действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Мальты Яна Борга по странам Южного Кавказа.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Организации, 13 мая мальтийский дипломат посетит Армению.

В Ереване планируется встреча Я.Борга с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, главой МИД Араратом Мирзояном, спикером парламента Аленом Симоняном и членами армянской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Ожидается, что действующий председатель ОБСЕ также посетит Азербайджан, однако точная дата визита не сообщается.