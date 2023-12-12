Федерация футбола Турции приняла решение приостановить матчи во всех лигах страны из-за избиения арбитра Халила Умута Мелера президентом футбольного клуба «Анкарагюджю» после игры 15-го тура Суперлиги с «Ризеспором» (1:1).

«Сегодня эту подлую атаку совершили не только против Халила Умута Мелера. Это бесчеловечное нападение было совершено против всего турецкого футбола. В отношении лиц, виновных в произошедшем, были возбуждены уголовные дела.

Ответственный клуб, президент клуба, его менеджеры и все преступники, напавшие на Халила Умута Мелера, будут наказаны самым суровым образом. По решению совета директоров Федерации футбола Турции матчи во всех лигах перенесены на неопределённый срок», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федерации футбола Турции.