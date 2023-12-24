Принято решение по поводу скандала, произошедшего в матче «Стамбулспор» — «Трабзонспор», проходившем в рамках XVII тура Суперлиги Турции.

Как сообщает Apasport.az, на 73-й минуте игры при счете 1:1 президент стамбульского клуба Экмел Фаик Сарыалиоглу выразил протест руководству арбитра и удалил команду с поля.

По решению Федерации футбола Турции, с «Истанбулспора» были вычтены 3 очка и команде было нанесено техническое поражение со счетом 0:3.

Президент клуба Экмель Фаик Сарыалиоглу был отстранен от должности сроком на 3 месяца и оштрафован на 750 000 лир.

Кроме того, из-за поведения болельщиков «Истанбулспору» следующую домашнюю игру придется проводить при пустых трибунах.